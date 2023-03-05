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Киркоров рассказал о самочувствии после перенесенных пластических операций

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров заявил, что после работы с пластическим хирургом стал лучше чувствовать себя на сцене. Слова артиста передает «СтарХит».

«Наверно, пришло время внести коррекцию в свои формы, фигуру и вообще во внутреннее содержание. Потому что, как ни странно, нас все еще встречают по одежке, провожают по песням», — сказал Киркоров. — И вот, трехмесячный труд дал такой результат, который дает мне возможность летать по сцене.»
По словам певца, внешние изменения также поспособствовали его внутренней трансформации — например, дали силы готовиться к концертам и продолжать юбилейный тур.

Помимо этого, Киркоров спровоцировал слухи о новом романе, — он заявил, что прошлой осенью встретил музу, однако не стал раскрывать ее личность. «Я не хочу распространяться, потому что счастье любит тишину. Особенно в наше неспокойное время,» — заметил он.

Ранее Киркоров похвастался, что спел дуэтом с самыми красивыми женщинами России.

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