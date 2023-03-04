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Рэпер T-KILLAH и журналистка Мария KakDela стали родителями

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t_killah/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хип-хоп исполнитель T-KILLAH (Александр Тарасов) и журналистка Мария KakDela (Мария Тарасова) стали родителями. Об этом они сообщили в совместном посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«03.03.23. +1 Tarasov», — написали супруги.

За полчаса Тарасовы получили более 1,5 тыс. комментариев с поздравлениями. В историях рэпер также опубликовал снимки ножек малыша и видеопоздравление от медийной футбольной команды «Родина».

Рэпер познакомился с журналисткой Марией Беловой на одном из мероприятий. В 2018 году он сделал ей предложение на Мальдивах, а год спустя пара сыграла свадьбу. О беременности жены Тарасов сообщил в конце ноября.

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