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Лера Кудрявцева уехала из России в Иран

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что отправилась из России в Иран.

«Я в Иране. Интересно? Безусловно! Буду рассказывать вам про Иран – страну, которая живет под санкциями 43 года», — написала Кудрявцева.

Она остановилась в престижном отеле и провела подписчикам румтур по своей комнате, этажу и холлу отеля. По словам Кудрявцевой, когда она спустилась в вестибюль гостиницы, пианист играл гимн России.

«Это конечно было реально неожиданно», — подчеркнула телеведущая.

Ранее Кудрявцева призналась, что редактирует свои фото для соцсетей.

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