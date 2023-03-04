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Актер Павел Прилучный трогательно поздравил дочь Мию с 7-летием

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bugevuge/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Мажора» Павел Прилучный публично поздравил дочь Мию с днем рождения. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал фотографии с дочерью и адресовал ей трогательное сообщение.

«Сегодня Мие 7 лет. Поздравляю! Люблю, целую, обожаю, ценю и уважаю. Пусть у тебя все получится! Твой папа», — написал актер.

В комментариях сотни пользователей присоединились к поздравлению и отметили внешнее сходство отца с дочерью. Кроме того, Прилучный опубликовал в историях видео, на котором Мия распаковывает подарки и задувает свечи на торте.

Дочь Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце Мия родилась в 2016 году. Супруги состояли в браке с 2011 по 2020 год. В 2013 году у пары родился сын Тимофей. В 2020 году Муцениеце обвинила супруга в домашнем насилии, после чего развелась с ним.

Летом 2022 года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой познакомился во время съемок фильма «В клетке». В настоящее время новая избранница актера ждет ребенка.

Ранее Муцениеце рассказала, что Прилучный не пришел на день рождения сына.

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