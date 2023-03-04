Умер 100-летний журналист, который спас «Доктора Живаго»

Умер 100-летний итальянский журналист Серджо Д'Анджело, который в 1956 году спас рукопись романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», вывезя ее из СССР. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

Д'Анджело умер в своем доме в Сан-Мартино-аль-Чимино. Торжественную панихиду по покойному устраивать не будут, уточнила его дочь Франческа.

Работавшего в Москве Д'Анджело попросил найти потенциально интересные для западной аудитории книги политик и издатель Джанджакомо Фельтринелли. В СССР Пастернака печатать отказывались, и в ноябре 1956 года после переговоров с писателем журналист вывез рукопись.

Роман был опубликован в итальянском переводе в 1957 году. В 1958 году Пастернак получил за роман Нобелевскую премию, от которой отказался из-за давления на родине. Впоследствии наследники писателя обвиняли Д'Анджело в искажении фактов и попытке заработать на публикации «Доктора Живаго». За публикацию книги Фельтринелли исключили из Итальянской коммунистической партии, а Пастернака — из Союза писателей.

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