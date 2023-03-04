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Келли Осборн показала первое фото с новорожденным сыном

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kellyosbourne/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Недавно родившая певица Келли Осборн в своих соцсетях показала первое фото с новорожденным сыном.

38-летняя звезда, которая впервые стала мамой, показала первое совместное селфи с ребенком. На опубликованном снимке артистка позирует вместе с сыном, которого назвала Сиднеем, и с младшим братом Джеком Осборном.

Отцом малыша, который родился в начале января 2023 года, является избранник певицы Сид Уилсон, участник ню-метал-группы Slipknot.

Келли Осборн обиделась на мать за то, что она без согласия дочери рассекретила пол и имя ее ребенка.

Недавно Иван Янковский впервые рассказал, как его изменило рождение сына от Дианы Пожарской.

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