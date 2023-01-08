Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актер Смольянинов заявил о готовности «воевать за Украину»

Актер Артур Смольянинов заявил, что «эмоционально» готов пойти воевать за Украину. Об этом он сказал в YouTube-интервью главному редактору издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Если бы я и пошел <...>, то именно на стороне Украины», — отметил актер.

Он добавил, что таким образом бы «защитил» одних своих «братьев» от других.

В октябре 2022 года стало известно, что Смольянинов уехал из России. Вскоре на актера составили протокол о дискредитации российской армии и выписали штраф на 30 тыс. рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть