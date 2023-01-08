Актер Смольянинов заявил о готовности «воевать за Украину»

Актер Артур Смольянинов заявил, что «эмоционально» готов пойти воевать за Украину. Об этом он сказал в YouTube-интервью главному редактору издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Если бы я и пошел <...>, то именно на стороне Украины», — отметил актер.

Он добавил, что таким образом бы «защитил» одних своих «братьев» от других.

В октябре 2022 года стало известно, что Смольянинов уехал из России. Вскоре на актера составили протокол о дискредитации российской армии и выписали штраф на 30 тыс. рублей.