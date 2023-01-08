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Друг Леонтьева заявил, что певец проходит реабилитацию в США

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Близкий друг певца Валерия Леонтьева рассказал kp.ru, что уехавший в США певец за последний год пережил две операции. Он практически никуда не выходит из своей виллы.

«В марте прошлого года Леонтьеву оперировали глаза, а потом еще и тяжелая операция на ноги. Больные колени его беспокоят с начала нулевых. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать», — заявил знакомый Леонтьева.

СМИ подчеркивает, что сейчас музыкант проживает в Майами. У него в собственности находится двухэтажная вилла стоимостью почти $5 млн.

Ранее Киркоров назвал самых преданных профессии российских артистов, в том числе и Леонтьева.

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