Друг Леонтьева заявил, что певец проходит реабилитацию в США

Близкий друг певца Валерия Леонтьева рассказал kp.ru, что уехавший в США певец за последний год пережил две операции. Он практически никуда не выходит из своей виллы.

«В марте прошлого года Леонтьеву оперировали глаза, а потом еще и тяжелая операция на ноги. Больные колени его беспокоят с начала нулевых. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать», — заявил знакомый Леонтьева.

СМИ подчеркивает, что сейчас музыкант проживает в Майами. У него в собственности находится двухэтажная вилла стоимостью почти $5 млн.

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