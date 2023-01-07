Блогер Вадим Манукян назвал Собчак «мазохисткой» из-за ее реакции на хейт после обсуждения Михалкова

Блогер Вадим Манукян выразил мнение, что Ксении Собчак нравится читать негативные сообщения о себе. Об этом он заявил ФАН после того, как журналистка отреагировала на критику в свой адрес из-за рассуждения о будущей смерти Никиты Михалкова.

«Она, похоже, получает удовольствие от того, когда ее публично унижают, пишут в ее адрес самые жесткие вещи. Не знаю, расстрою я этим Ксению Анатольевну или обрадую, но похоже, что она еще и мазохистка. Черта ли это ее характера или девиация в поведении, пусть Собчак изучит в трудах Рихарда фон Крафт-Эбинга», — сказал Манукян.

Ранее Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что уход режиссера можно будет сравнить со смертью Сталина, и получила шквал критики. Так, публицист Михаил Шахназаров назвал ее «чудовищем». Затем Собчак ответила хейтерам и объяснила, что не желала Михалкову смерти.

5 января стало известно, что Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19. После этого в пресс-службе режиссера рассказали, что он попал в больницу с гриппом.