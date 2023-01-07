Собчак отреагировала на хейт в свой адрес после рассуждения о смерти Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак ответила коллегам, которые раскритиковали ее за рассуждение о смерти Никиты Михалкова. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка опубликовала скриншоты постов с ее осуждением.

«Вот как быть с этими людьми? Что у них вместо головы и сердца? — написала Собчак. — Пишешь прямо: желаю только здоровья, желаю только долголетия, надеюсь, позже случится его уход. Но нет: Собчак желает смерти Никите Михалкову. Буквально королевство кривых зеркал».

Далее телеведущая охарактеризовала отдельных комментаторов ее сообщения о Михалкове: «плохо образован и глуп», «подлый и продал давно последние остатки самоуважения» и так далее.

5 января стало известно, что Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19. После этого в пресс-службе режиссера рассказали, что он попал в больницу с гриппом.

Ранее публицист Шахназаров назвал Собчак «чудовищем» из-за размышлений о смерти Михалкова.