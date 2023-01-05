Яна Чурикова назвала Лену Терлееву примером «личной трагедии» «Фабрики звезд»

Телеведущая Яна Чурикова призналась, что считает творческую судьбу выпускницы второй «Фабрики звезд» Лены Терлеевой примером «личной трагедии». Об этом она рассказала в авторском шоу «Фабрика с Яной Чу».

По мнению ведущей, у Терлеевой, которая заняла второе место в проекте, были все шансы стать одной из самых успешных исполнительниц отечественной эстрады, но карьера певицы у нее так и не сложилась.

«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий «Фабрики звезд-2» — Лена Терлеева», — заявила Чурикова.

В числе главных хитов Терлеевой песни «Забери солнце с собой» и «Люби меня», вышедшие в конце нулевых. Исполнительница также числилась личной фавориткой продюсеров и звездных гостей «Фабрики звезд»: Максима Фадеева и Игоря Николаева.