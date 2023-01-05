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Яна Чурикова назвала Лену Терлееву примером «личной трагедии» «Фабрики звезд»

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РИА Новости

Телеведущая Яна Чурикова призналась, что считает творческую судьбу выпускницы второй «Фабрики звезд» Лены Терлеевой примером «личной трагедии». Об этом она рассказала в авторском шоу «Фабрика с Яной Чу».

По мнению ведущей, у Терлеевой, которая заняла второе место в проекте, были все шансы стать одной из самых успешных исполнительниц отечественной эстрады, но карьера певицы у нее так и не сложилась.

«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий «Фабрики звезд-2» — Лена Терлеева», — заявила Чурикова.

В числе главных хитов Терлеевой песни «Забери солнце с собой» и «Люби меня», вышедшие в конце нулевых. Исполнительница также числилась личной фавориткой продюсеров и звездных гостей «Фабрики звезд»: Максима Фадеева и Игоря Николаева.

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