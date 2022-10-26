Юлия Савичева разбила гитаристу голову туфлей на концерте

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Пресс-служба Юлии Савичевой

Певица Юлия Савичева призналась, что случайно травмировала своего гитариста Александра во время концерта. Об этом сообщает Super.

Во время исполнения одной из песен она сбросила с себя туфлю и попала каблуком в лоб музыканту. В течение еще трех песен у артиста текла кровь из головы, что Савичева заметила не сразу.

Ранее Савичева призналась в интервью, что полгода жила отдельно от мужа композитора Александра Аршинова. По мнению артистки, в тот момент они оба увлеклись работой и перестали чувствовать друг друга. «Мрачное было время, честно вам скажу! В один прекрасный момент я открыла дверь, а на пороге стоял Александр. Хорошо помню, как он сказал: «Давай собирай вещи — мы оба знаем, чем все это закончится», — рассказала певица.

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