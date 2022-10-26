Джеймс Ганн станет главой DC Studios вместе с продюсером Сафраном

Режиссер и сценарист Джеймс Ганн («Стражи Галактики») и продюсер Питер Сафран стали сопрезидентами DC Studios. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ганн и Сафран вместе перезапускали «Отряд самоубийц» и его спин-оффом — сериалом «Миротворец». Джеймс Ганн возьмется за творческие процессы внутри компании, Сафран, известный как продюсер фильма «Аквамен и потерянное царство», — за деловые вопросы и продюсирование.

Ранее сообщалось, что Джеймс Ганн разрабатывает новый фильм для DC. На данный момент Ганн трудится над вторым сезоном сериала «Миротворцы», а также разрабатывает его спин-офф, который, по его словам, «не будет таким же комедийным», как оригинальная картина. Сообщается, в новом проекте Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер.