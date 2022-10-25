Доминик Джокер рассказал, как сменил карьеру одесского моряка на музыкальную

Доминик Джокер объяснил успех «Фабрики звезд» спустя годы после окончания проекта

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Доминик Джокер в беседе с «Вечерней Москвой» высказался о сделавшем его популярным шоу и о том, как сменил карьеру одесского моряка на музыкальную.

Он назвал «Фабрику звезд» уникальным проектом. «Он основан на наблюдении за социализацией участников, включает творческую составляющую. Зрители с тобой как будто живут в течение трех месяцев — видят твою обычную жизнь, музыкальное становление», — сказал Доминик Джокер, признав, что «Фабрика звезд» много дала ему.

Доминик Джокер напомнил, что закончил Одесское мореходное училище. По его словам, он пошел туда с друзьями за компанию. «Но вскоре после того, как прошел практику — на океанском спасателе «Гранит», на буксировщике, затем на сухогрузе — понял: чтобы работать моряком, нужно быть влюбленным в море, как я влюблен в музыку. Это тяжелый, кропотливый труд: шесть месяцев в рейсе с людьми, которых ты видишь каждый день», — вспомнил он, добавив, что любовь к музыке у него оказалась сильнее.

Настоящее имя Доминика Джокера — Александр Бреславский, ему 42 года. После мореходного училища он учился в консерватории в Одессе, но не окончил ее. В Москве живет с начала нулевых. Экс-участник групп «2+2» и «Банда».

Ранее певец Дмитрий Колдун заявил, что Филипп Киркоров «предсказал» ему победу на «Фабрике звезд».

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