Певец Дмитрий Колдун высказался в защиту «новогодних огоньков». Его слова приводит издание «Слово и Дело».

По мнению артиста, неправильно убирать из сетки вещания телеканалов передачи, ставшие многолетней новогодней традицией. «Во все времена душа требует хлеба и зрелищ. Духовная пища нужна так же, как и физическая еда. Я бы не стал ничего ограничивать», — сказал он.

Колдун подчеркнул, что нужно оставить возможность посмотреть «голубые огоньки» для поклонников таких передач. «Кто захочет посмотреть «Огонек», должен иметь возможность это сделать. Кому смотреть не хочется — тот просто не включит телевизор», — сказал Колдун, добавив, что если убрать из сетки вещания все развлекательные и праздничные программы, то зритель может впасть в уныние.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что жанр праздничных новогодних шоу изменится после отъезда из страны некоторых артистов.