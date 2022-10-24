Певец Дмитрий Колдун высказался в защиту «новогодних огоньков»

Дмитрий Колдун назвал «новогодние огоньки» «духовной пищей»

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Певец Дмитрий Колдун высказался в защиту «новогодних огоньков». Его слова приводит издание «Слово и Дело».

По мнению артиста, неправильно убирать из сетки вещания телеканалов передачи, ставшие многолетней новогодней традицией. «Во все времена душа требует хлеба и зрелищ. Духовная пища нужна так же, как и физическая еда. Я бы не стал ничего ограничивать», — сказал он.

Колдун подчеркнул, что нужно оставить возможность посмотреть «голубые огоньки» для поклонников таких передач. «Кто захочет посмотреть «Огонек», должен иметь возможность это сделать. Кому смотреть не хочется — тот просто не включит телевизор», — сказал Колдун, добавив, что если убрать из сетки вещания все развлекательные и праздничные программы, то зритель может впасть в уныние.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что жанр праздничных новогодних шоу изменится после отъезда из страны некоторых артистов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть