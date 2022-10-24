Звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал об успехе их с Муцениеце клипа

Актер и певец Владимир Селиванов похвастался успехом клипа «Субботним вечером» в Telegram-канале.

Ролик набрал 1 млн просмотров за 8 дней. Также суммарный охват клипа на всех платформах составил более 3 млн просмотров. В видео приняла участие Агата Муцениеце. Она и Селиванов исполнили роль влюбленных, чья машина сломалась в горах. На своем YouTube-канале звезда «Реальных пацанов» также опубликовал ролик, как проходили съемки клипа.

Ранее Муцениеце и Селиванов спровоцировали слухи о своем романе. Актеры поделились кадрами с похожими видами из курортного города Нальчик. Владимир подтвердил, что ездил туда с Агатой.