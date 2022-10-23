Мадонна заявила, что благодаря ей появились Карди Би, Ким Кардашьян и Майли Сайрус

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madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Мадонна вспомнила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своей первой книге «Секс», рассказывающей о сексуальных фантазиях ее альтер-эго Диты. Она заявила, что описанные в ней откровения помогли более молодым артисткам не бояться сексуальности в образе.

«30 лет назад я опубликовала книгу «Секс», в которой были мои голые фотографии, целующихся друг с другом мужчин и женщин, а также меня, которая целовалась со всеми», — написала певица.

Она добавила, что также поделилась с читателями своими мыслями о сексуальности и рассказала о своих фантазиях. По мнению Мадонны, этот смелый поступок общество оценило только спустя время. Так, после выхода «Секса» журналисты пытались пристыдить певицу за то, что она «раскрыла себя как женщину», называли ее «дьяволом», «еретиком» и «ведьмой».

«Теперь Карди Би может петь свою песню WAP. Ким Кардашьян может украсить обложку любого журнала своей голой задницей, а Майли Сайрус — кататься на разрушающем шаре. Пожалуйста», — заключила певица.

Ранее сообщалось, что 64-летняя Мадонна устроила фотосессию в корсете и ремнях на кровати.

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