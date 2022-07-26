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Звезду «Сватов» Писанку кремировали в Германии

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Global Look Press

Тело звезды российского сериала «Сваты», актрисы Русланы Писанки кремировали в Германии. Об этом украинским СМИ рассказала артистка Ольга Сумская.

«Никто не может понять, это не укладывается абсолютно в голове. Трагическая судьба, постигшая врасплох совершенно. Слова даже Руслана не сказала, что были проблемы со здоровьем», — заявила Сумская.

Она добавила, что прах Писанки отправят в Киев, после чего останки похоронят на Байковом кладбище. Дату погребальной церемонии объявят позже, отметила Сумская.

Руслана Писанка известна по ролям «Сваты», «Такси для Ангела», фильмах «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада». Артистка умерла 19 июля 2022 года в одной из немецких клиник в возрасте 56 лет. По словам вдовца Писанки, причиной смерти стало агрессивное и запущенное онкологическое заболевание.

Ранее журналист Лев Новоженов связал смерть своей экс-коллеги по НТВ Писанки с ее резким похудением.

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