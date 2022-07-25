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Лишившаяся роли в «Бэтвумен» Руби Роуз сыграет в новом боевике

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Drew Gurian/Invision/AP

Актриса Руби Роуз получила роль в новом фильме «Безбилетник» (Stowaway) режиссера Деклана Уайтблума, ранее известного по работе над клипами Тейлор Свифт и братьев Джонас. Об этом сообщает Deadline.

В дебютном полнометражном фильме клипмейкера также сыграют Фрэнк Грилло и Патрик Шварценеггер.

По сюжету, преступники похищают яхту с ее хозяйкой, заядлой тусовщицей на борту. Обнаружив себя в открытом море с незнакомцами, женщина берет ситуацию под контроль.

Ранее студия Warner Bros. рассказала о причинах увольнения австралийской актрисы Руби Роуз, игравшей главную роль в сериале «Бэтвумен». В студии заявили, что Руби Роуз уволили после многочисленных жалоб на ее поведение на съемочной площадке. «Правда в том, что из уважения ко всем причастным Warner Bros. Television решили не объяснять свое решение разорвать сотрудничество с Руби во втором сезоне сериала «Бэтвумен» из-за многочисленных жалоб на ее поведение — это связано с тем, что жалобы были озвучены в приватной форме», — сказали представители студии.

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