Асмус получила травму во время спектакля

Актриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что получила травму во время выступления в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда».

«В этот раз надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Болело так, как будто там насквозь кость торчала», — поделилась артистка. Также она добавила, что сейчас находится под присмотром врачей и «молодого любовника».

По словам Асмус, она получила травму еще две недели назад. Актриса сообщила, что сейчас уже чувствует себя хорошо и может передвигаться.

Ранее актер Марк Богатырев рассказал, как во время съемок фильма «Булки» на Шри-Ланке, в котором Асмус исполнила главную роль, его и других членов съемочной группы преследовала полиция. Также артист объяснил, что во время производства за границей на съемочную группу накладывали ограничения.