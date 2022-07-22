В Екатеринбурге в последний момент отменили концерт группы AnacondaZ

В Екатеринбурге в последний момент отменили концерт, который должен был пройти в «Теле-Клубе». Об этом сообщает e1.ru.

Вечеринка называлась Pauzern Picnic, выступить на ней должна была группа Anacondaz, которая, по сообщениям СМИ, входит в «черный список» групп, выступления которых в России не рекомендованы.

В клубе объяснили, что не имеют отношения к концерту и только предоставляли под него площадку. «Концерт сегодня по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или каких-то еще сказочных инстанциях, а сегодня концерта не будет, и мы обязаны уведомить людей об этом», — рассказали сами музыканты в своем Telegram-канале.

Издание также процитировало письмо от администрации города с запретом на проведение концерта, полученное организаторами. В нем мэрия заявляет об отсутствии согласования мероприятия «в связи с нарушением требований действующего законодательства, а также отсутствием согласования особенностей обеспечения правопорядка при проведении мероприятия с УМВД России по Екатеринбургу».

Известно, что выступление пытались перенести на другую площадку, однако полиция приехала и туда.

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