В Большом театре покажут балет в постановке покинувшего Россию Серебренникова

В новом театральном сезоне в репертуаре Большого театра останется балет «Нуреев» в постановке покинувшего Россию режиссера Кирилла Серебренникова, рассказал генеральный директор культурного учреждения Владимир Урин в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что показ спектакля в мае отменили, так как многие зрители сочли его неуместным в преддверии Дня Победы.

«Очень часто задается вопрос, будут ли идти такие премьеры, как «Лоэнгрин» Вагнера, «Саломея» Рихарда Штрауса. Будут. Мы на сегодняшний день поставили их в репертуар», — добавил Урин.

Речь идет о постановках, созданных в рамках сотрудничества с американским театром «Метрополитен-Опера». При этом гендиректор Большого театра добавил, что «Лоэнгрин» можно будет услышать до новогодних праздников, а «Саломею» — уже после них.

Ранее Кирилл Серебренников рассказал о работе над «Вольным стрелком» фон Вебера.