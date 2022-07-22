«Никогда не были приятелями»: Якубович рассказал о взаимоотношениях с Познером

Телеведущий Леонид Якубович в YouTube-шоу «Респиратор Бабушкина» прокомментировал свои взаимоотношения с журналистом Владимиром Познером.

По словам ведущего «Поля чудес», у него никогда не было близких отношений с коллегой. «Мы здороваемся, я с уважением к нему отношусь, но мы никогда не были приятелями. Как-то не случилось», — объяснил Якубович.

Шоумен признает, что Познер хорошо ориентируется во многих вопросах. «Мы можем считаться коллегами по работе. Уважаю ли я его мнение? Да, уважаю», — высказался он.

Ранее Леонид Якубович раскритиковал решение временно убрать из эфира шоу «Вечерний Ургант» с ведущим Иваном Ургантом. Он назвал это ошибкой и отметил, что не знает истинной причины закрытия программы.