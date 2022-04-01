Новый сезон сериала «Союзмультфильма» об эмоциях «Монсики» выйдет онлайн

Первые три серии нового сезона мультсериала о развитии эмоционального интеллекта «Монсики» выйдут на стриминговой платформе Okko 5 апреля, передает ТАСС.

Всего в новом сезоне будет 26 эпизодов, уточняет пресс-служба студии «Союзмультфильм». «Эмоции — верные проводники на пути самопознания, раскрытия собственных талантов и способностей. Именно поэтому так важно еще в самом юном возрасте познакомиться с собственными чувствами, понимать и принимать их, и наш мультсериал — очень наглядный и удобный способ для того, чтобы освоить эти полезные навыки», — говорит генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

В новом сезоне герои, живущие на сказочном острове посреди океана в окружении других Островов Настроения, выяснят, стоит ли верить предсказаниям, создадут научный клуб, будут отмечать праздники и заведут знакомство с искусственным интеллектом по имени Кларисса. Сюжеты всех эпизодов создавались вместе со специалистами-психологами.

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