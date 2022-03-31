Начались съемки приквела российского блокбастера о Майоре Громе

Стартовали съемки фильма «Майор Гром: трудное детство», сообщает Telegram-канал комикс-издательства BUBBLE.

Новая картина станет приквелом российского фильма 2021 года о майоре полиции Игоре Громе, известном своим твердым и неподкупным характером. Первый фильм был основан на комиксах, изданных с 2012 по 2017 год. Антагонистом выступил Чумной Доктор — злодей, который охотился на людей, которым удалось избежать наказания благодаря деньгам и связям.

Сюжет приквела же разворачивается за 20 лет событий первого фильма. Игорю Грому в тот момент всего 10 лет, он пытается заработать денег и ввязывается в сомнительные авантюры, в то время как его отец Константин пытается поймать босса криминального мира по прозвищу Анубис.

Ранее режиссер фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Олег Трофим рассказал, как создатели фильма смогли предсказать курс валют.