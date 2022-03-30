Новое шоу Малахова стало жертвой мошенников

Мошенники воспользовались выходом нового музыкального шоу Андрея Малахова, сообщает Teleprogramma.pro.

От имени Малахова мошенники стали рассылать призывы по сбору средств на выход нового выпуска проекта.

Чтобы обмануть пользователей социальных сетей, они пририсовали официальную «галочку» (доказательство верификации страницы) к названию своей страницы. Пользователям социальной сети обещали, что передадут «огненный привет на бумажке от Андрея». Внимательных подписчиков насторожило, что «галочка» оказалась не синего, а черного цвета.

27 марта Малахов представил премьеру нового воскресного проекта на телеканале «Россия» — передачи «Песни от всей души». По формату шоу похоже на субботний проект Малахова «Привет, Андрей!». В шоу «Песни от всей души» Малахов собирает за столом талантливых людей — самородков, популярных в народе исполнителей из разных регионов страны.