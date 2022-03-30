Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Знакомая нападавшей назвала повод группового избиения 15-летней школьницы в Самарской... 11:33
В России выявили еще 16 828 случаев COVID-19 11:32
Премьер Венгрии Орбан: вмешательство в конфликт на Украине стало бы... 11:27
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46

Отец Урганта рассказал, что его сын никогда не хотел уехать из России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Ведущий передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант никогда не хотел уехать из России. Об этом в беседе с spb.kp.ru заявил его отец, актер театра и кино Андрей Ургант.

Он отметил, что его сын родился в Санкт-Петербурге, живет в этом городе и в Москве.

«Это его родина. И ее никогда в жизни он не собирался покидать. Никогда даже в мыслях у него такого не было. Если я хоть немножко знаю своего сына, а, я полагаю, что я его знаю достаточно хорошо», — сказал Ургант-старший.

Он также призвал больше не собирать сплетни вокруг его сына и семьи.

«Это какая-то грязь все, это мерзко. Мне просто противно слушать эти гадости, тем более про честного и порядочного человека», — сказал отец ведущего.

Недавно Андрей Ургант заявлял, что его сын вернулся в Россию. По его словам, в настоящее время ведущий вместе с собственной семьей находится в Москве.

Ранее в марте сообщалось, что Иван Ургант якобы выехал за пределы РФ вместе со своими двумя дочерьми и женой.

Впоследствии ведущий заявил в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что уехал в отпуск и находится не в России. Он также пообещал скоро вернуться на родину.

До этого шоу «Вечерний Ургант» было снято из эфирной сетки Первого канала.

«Вечерний Ургант» — вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. Является российской адаптацией американских программ формата «Late Night Show» («вечернее шоу» — англ.). В шоу входят игры с гостями телепередачи, шутки на актуальные темы, интервью с гостями студии, музыкальные номера популярных и начинающих артистов.

Все новости на тему:
Новости Петербурга
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть