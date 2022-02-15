Свердловский губернатор вступился за охранника, пририсовавшего глаза на картине ученицы Малевича

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за охранника Александра Васильева, который пририсовал глаза к картине «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

«По-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами», — написал он в Instagram.

Глава региона считает, что охранник не сделал «ничего такого, за что его надо строго наказывать». Также он выразил надежду, что следователи проявят к нему снисхождение.

«Все-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», — заключил Куйвашев.

Ранее охранник объяснил свой поступок. Он рассказал, что инцидент произошел в его первый рабочий день. К нему подошли подростки и попросили нарисовать глаза к картине, заявив, что это их детские рисунки. Тогда Васильев взял ручку и дорисовал глаза.

Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Реставрационный совет Третьяковки оценил ущерб картине в относительно небольшую сумму — 250 тыс. руб.