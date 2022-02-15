Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Захарова поиронизировала над уехавшими из страны украинскими депутатами 18:29
Канцлер ФРГ Шольц надеется, что Deutsche Welle сможет работать в России 18:28
Свердловский полицейский вымогал деньги у росгвардейцев за секс с его женой 18:19
Путин напомнил об обещаниях НАТО не расширяться 18:18
Александра Трусова рассказала о своих целях на Олимпиаде 18:15
Путин оценил обращение депутатов о признании ДНР и ЛНР 18:13
В России предложили разрешить мужчинам забирать у жены свою фамилию... 18:11
Путин раскрыл причину, по которой Россия выдвинула инициативы по безопасности 18:11
Пятый из семи участников BTS заболел коронавирусом 18:03
Шольц оценил возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса 17:59

Свердловский губернатор вступился за охранника, пририсовавшего глаза на картине ученицы Малевича

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
The Art Newspaper Russia

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за охранника Александра Васильева, который пририсовал глаза к картине «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

«По-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами», — написал он в Instagram.

Глава региона считает, что охранник не сделал «ничего такого, за что его надо строго наказывать». Также он выразил надежду, что следователи проявят к нему снисхождение.

«Все-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», — заключил Куйвашев.

Ранее охранник объяснил свой поступок. Он рассказал, что инцидент произошел в его первый рабочий день. К нему подошли подростки и попросили нарисовать глаза к картине, заявив, что это их детские рисунки. Тогда Васильев взял ручку и дорисовал глаза.

Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Реставрационный совет Третьяковки оценил ущерб картине в относительно небольшую сумму — 250 тыс. руб.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть