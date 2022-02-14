Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Инспекторам ДПС пришлось стрелять по автовозу, чтобы остановить дальнобойщика 17:53
Зеленский высказался о членстве Украины в НАТО 17:52
Путин оценил российский ответ по гарантиям безопасности 17:50
Супруга принца Чарльза заразилась коронавирусом вслед за мужем 17:47
Ольга Бузова рассказала, о каком свидании мечтает 17:46
В Госдуме назвали сроки голосования по вариантам постановлений по ДНР и ЛНР... 17:44
Глава WADA выступил с заявлением после решения CAS по делу Валиевой 17:41
В Екатеринбурге «бывших-тараканов» заживо скормили суррикатам 17:40
Украина и Германия разошлись во взглядах на «Северный поток – 2» 17:36
Российские водители назвали самые полезные автомобильные опции 17:36

Адель отреагировала на слухи о своей помолвке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из видео/Adele/Youtube

Британская певица Адель отказалась нашоу Грэма Нортона комментировать слухи о своей возможной помолвке.

Фанаты певицы до этого обнаружили большое кольцо на безымянном пальце левой руки Адель, что и прокомментировал телеведущий Грэм Нортон, пошутивший, что «левая рука казалась тяжелее правой».

Сама певица при этом, отказалась комментировать ситуацию, лишь сказав: «кольцо выглядит отлично, не так ли?».

Нортон решил не уклоняться от темы, сказав, что для «обычного наблюдателя создается ощущение, что ты помолвлена», однако певица решила не продолжать далее разговор на эту тему.

Ранее Адель опровергла слухи о проблемах в отношениях со своим возлюбленным Ричем Полом, сообщив в Instagram своим фанатам, что «шлет от него лучи любви».

В 2011 певица вышла замуж за бизнесмена Саймона Коннеки, в браке с которым у нее родился сын. Тем не менее, в 2019 году супруги приняли решение расстаться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть