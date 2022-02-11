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У госпитализированной актрисы Кириенко нашли рак

У актрисы Зинаиды Кириенко диагностировали рак поджелудочной железы

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

У актрисы Зинаиды Кириенко после госпитализации с коронавирусом диагностировали рак поджелудочной железы, передает «Пятый канал».

Сейчас Кириенко находится в реанимации, она перенесла геморрагический инсульт, частично парализована. Известно также, что 8 февраля она получила положительный результат теста на коронавирус.

О госпитализации Кириенко стало известно 10 февраля. Telegram-канал «112» без ссылки на источники писал, что 88-летняя актриса находится в крайне тяжелом состоянии. 88-летней актрисе стало плохо дома: она перестала отвечать близким и реагировать на внешние раздражители, на короткое время потеряла сознание.

Зинаида Кириенко стала широко известна после роли Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», также играла в картинах «Любить по-русски — 2», «Два капитана» и др.

Ранее сын актрисы Максим рассказал «Газете.Ru», что Зинаида Кириенко находится в реанимации.

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