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В КНДР выпустили фильм «О великой победе», показывающий тяжелые трудовые будни Ким Чен Ына

Содержание северокорейского фильма «О великой победе» держали в тайне перед премьерой

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Global Look Press

В эфире государственного телеканала КНДР вышла 110-минутная документальная лента «О великой победе», посвященная разнообразным достижениям северокорейского лидера Ким Чен Ына за прошедший год. Об этом сообщает Би-би-си.

В нем показаны и запуски ракет, и выставки вооружения, и парады. Также кадры показывают другие тяжелые трудовые будни главы КНДР.

Как пишет Русская служба Би-би-си, о тяжелых буднях северокорейского народа, который, по данным ряда источников, находится на грани голода, в фильме не говорится ни слова.

Перед премьерой был сделан анонс киноленты, а ее сюжет содержался в строжайшей тайне.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын берет с собой в поездки личный туалет, потому что не доверяет общественным.

По информации источников, Ким Чен Ын боится, что по анализу естественных испражнений вражеские шпионы могут узнать о состоянии его здоровья. Также сообщается, что личные туалеты руководителя Северной Кореи находятся под охраной. Любой, кто будет пойман за их использованием, может быть приговорен к смертной казни.

Также у граждан КНДР взяли образцы почерка из-за граффити про Ким Чен Ына.

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