Канье Уэста заподозрили в сплетнях о СПИДе у нового бойфренда Кардашьян

Рэпер Канье Уэст рассказывает знакомым при личной встрече, что новый возлюбленный Ким Кардашьян, комик Пит Дэвидсон болен СПИДом, сообщает TMZ.

«Канье говорит всем в пределах слышимости, что у Пита Дэвидсона СПИД. Он пытается распространить такой слух, это факт. Я слышал это от восьмерых человек, Канье рассказывает об этом всем», — заявил знакомый Канье DJ Akademiks.

Источники TMZ сообщают, что на фоне этой информации у Дэвидсона состоялось несколько неловких разговоров с общими знакомыми Канье, которые решили, что у юмориста проблемы со здоровьем. Знакомые комика обеспокоены тем, что Канье использовал такое серьезное заболевание, чтобы опорочить Дэвидсона.

Несмотря на то, что Кардашьян официально подала на развод в феврале прошлого года, супруги до сих пор подогревают интерес к своим отношениям. В недавнем треке «My Life Was Never Easy» Уэст намекнул, что хотел бы свести счеты с новым возлюбленным Кардашьян.

Ранее Канье попросил Ким Кардашьян не мешать ему общаться с детьми.