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Седокова переехала в Майами

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Павел Кашаев/Global Look Press

Певица Анна Седокова похвасталась в Instagram-stories роскошным особняком, который они с мужем Янисом Тиммой арендовали в Майами. Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что давно мечтала жить в таком доме.

«Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго — и еще 100 причин почему «нет». Но я всегда находила свое «да», — написала Седокова.

Для сравнения она показала многоквартирный дом, в котором провела свое детство. Седокова подчеркнула, что много работала и приложила немало усилий для того, чтобы позволить себе жить там, где действительно хочет. По данным СМИ, за сутки проживания в таком особняке певица платит около 125 тыс. рублей.

Ранее Седокова продала свою квартиру в Москве.

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