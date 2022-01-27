Самбурская рассказала, как заразилась «омикроном»

Актриса Настасья Самбурская заявила в Instagram, что не сразу опознала заражение «омикроном». По словам звезды «Универа», первые два дня болезни она списывала симптомы коронавируса на усталость и акклиматизацию.

«С 18 на 19 очень плохо спала, принимала снотворное, которое не помогло. Утром проснулась разбитая, решила, что это побочка от снотворных. Ломило тело, но я почему-то продолжала думать, что это из-за неудобного одиннадцатичасового перелета и глубокого массажа», — рассказала Самбурская.

После этого актриса решила измерить температуру и обнаружила, что у нее 37,3°C. Описывая свои симптомы, Самбурская призналась, что у нее три дня был заложен нос и держалась температура. Помимо этого, актриса пожаловалась на незначительное ухудшение обоняния и слабый кашель. Также она рассказала, что в первые дни ощущала чувство тревоги.

«Уже 24-го я сделала два теста, и они оба были отрицательными. Отделалась легким испугом, называется. Но какие будут последствия еще — непонятно», — резюмировала Самбурская.

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