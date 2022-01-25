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«Мужик»: повар Ивлев одним словом описал Шепелева

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ivlevchef/Instagram

Звездный шеф-повар Константин Ивлев в беседе с «Народными Новостями» поздравил своего друга, телеведущего Дмитрия Шепелева с днем рождения.

«Дима очень тонкий, чуткий, в меру мягкий для мужчины человек. Он очень начитанный, внимательный и, что мне очень приятно, — гурман, разбирается в еде. Душевный, с ним очень приятно разговаривать, само собой на контрасте. По-настоящему хороший, правильный человек. Можно даже назвать по-нашему: мужик!» — подчеркнул Ивлев.

Кулинар добавил, что они с Шепелевым хорошо общаются, дружат и даже готовят совместный проект на телевидении. По мнению шеф-повара, Шепелев — правильный семьянин и хороший отец. Ивлев признался, что уважает друга, и пожелал ему удачи в жизни.

Ранее Лолита поздравила Игоря Николаева с днем рождения.

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