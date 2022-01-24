Måneskin не приедут в Россию

Итальянская рок-группа Måneskin, победившая на «Евровидении-2021», не приедет в Россию — тур отменен из-за ситуации с COVID-19. Об этом артисты сообщили в Instagram.

«Привет, ребята. Нам очень жаль, но мы должны сообщить вам — мы вынуждены отложить весь тур 2022 года по Европе и ArenasTour в Италии из-за ситуации с COVID-19. Нам очень и очень жаль... Спасибо за ваше терпение и поддержку, мы все вместе в этой ситуации, поэтому нам просто нужно держаться, мы вернемся, клянемся, и будет еще лучше», — говорится в посте.

Музыканты заявили, что не могут гарантировать безопасность на всех площадках, к тому же в каждой стране есть свои правила и ситуация с заболеваемостью.

Новые даты объявят не позднее 1 марта.

Прошлым летом Måneskin заявили, что выступят в России в 2022 году — 9 марта в Москве, а 11 марта в Санкт-Петербурге.

Группа Måneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано Давидом, басисткой Викторией Де Анжелис, гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио. Мировая известность пришла к музыкантам после победы на конкурсе «Евровидение-2021» с песней «Zitti E Buoni».