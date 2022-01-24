Инстасамка призналась, что будет увеличивать ягодицы, но плачет от этого

Звезда соцсетей Инстасамка рассказала в Instagram, что хочет улучшить свою внешность за счет хирургических вмешательств. На этот раз она планирует увеличить ягодицы.

Инстасамка призналась, что боится болевых ощущений и поэтому медлит.

«Это будет очень больно. Мне показали, где будут разрезы в [моих ягодицах], и я плачу каждый день», — прокомментировала свои переживания девушка. Также звезда Сети беспокоится, что ей нельзя будет переворачиваться на спину много дней.

Девушка удивила подписчиков и признанием в том, что не знает, какого размера будут импланты.

«Те, что вставляют в грудь, маленькие, в ладони помещаются, а эти огромные вроде», — поделилась своими соображениями исполнительница.

Ранее в Елабужском колледже объяснили, почему решили потратить 2 млн рублей на клип с Инстасамкой.

Образовательный центр «Алабуга политех» в Татарстане, открывшийся в апреле, снимет рекламный ролик с рэп-блогершей Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). По данным Telegram-канала Mash Iptash, на проморолик выделят 2,5 млн рублей. В пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что Инстасамку пригласили сняться в клипе, чтобы привлечь молодую аудиторию со всей России.