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Умер актер из «Моей прекрасной Няни» Расми Джабраилов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Ушел из жизни актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Об этом сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского.

Он умер в возрасте 89 лет.

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата», — говорится в публикации на странице театре в Facebook.

Отмечается, что Джабраилов был актером с «оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов».

Джабраилов окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а затем в 1961 году режиссерский факультет ГИТИСа. В течение многих лет работал режиссером в региональных театрах сначала СССР, а затем России. Также он играл в Театре на Таганке в Москве, а затем в труппе Московского академического театра имени Маяковского.

В кино впервые появился в 1962 году, сыграв роль в фильме «Одержимые». Всего снялся в 79 картинах, в том числе в фильме «Вертикаль» Станислава Говорухина и сериале «Моя прекрасная Няня».

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