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Верховный суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту

Суд Нидерландов: у музеев в Крыму есть неделя, чтобы обжаловать решение по скифскому золоту

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Peter Dejong/AP

В Верховном суде Нидерландов заявили, что музеи в Крыму могут до 26 января обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы пока не получили запрос на апелляцию», — заявили в пресс-службе суда.

Ранее глава СК РФ потребовал доклад о проверке по факту хищения скифского золота.

Скифское золото представляет коллекцию более чем из 2 тыс. предметов, использованных для оформления экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря». Выставка была организована с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. В марте Крым стал регионом России, но голландские власти решили не передавать экспонаты ни Украине, ни крымским музеям.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес решение, что коллекцию скифского золота надо передать Украине. Вскоре уточнялось, что Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине. В октябре 2021 года апелляция российской стороны на это судебное решение была отклонена. Коллекция по-прежнему остается в Нидерландах.

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