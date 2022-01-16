Фронтмен Depeche Mode рассказал, что полетел бы в космос на российском корабле

Фронтмен группы Depeche Mode Дэйв Гаан и продюсер Ричи Мачин не хотели бы полететь в космос на кораблях предпринимателей Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса, об этом сообщает «Пятый канал».

«Мы точно не полетим на самолете Брэнсона, ибо мы летали на его самолетах. Именно поэтому надо везде летать на воздушных шарах. В самолетах — ужасно, и все, у кого есть Tesla, жалуются на него», — иронично объяснил продюсер.

Гаан поддержал Мачина и подчеркнул, что можно обратить внимание на российские разработки.

«Мы никогда не выберем Безоса, нет — я видел его корабль. Может быть, на российском бы полетели, это мог бы быть российский корабль», — отметил музыкант.

Ранее Гаан рассказал о причинах перехода в греческое православие. Фронтмен Depeche Mode также признался в том, что ему нравится посещать православные храмы.