Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кадыров поручил удалить из соцсетей враждебные высказывания в адрес ингушского... 22:08
СМИ: Шевченко ведет переговоры со сборной Польши 22:01
В Минцифры рассказали, как защититься от мошенников с QR-кодами... 21:59
Хоккеист КХЛ признался в изнасиловании 12-летней девочки 21:55
В Госдуме назвали виновных в газовом кризисе в Европе 21:49
В СНБО заявили, что атаку на ведомства Украины совершили хакеры, связанные... 21:37
Посол России оценил результаты переговоров с США и НАТО 21:36
The Economist: мир находится в шаге от военной катастрофы 21:29
Генерал СБУ заявил об отсутствии у России планов воевать с Украиной 21:04
Народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку по дороге в Театр... 20:55

Житель Москвы хочет засудить Третьяковскую галерею за «пропаганду гомосексуализма»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Житель Москвы Олег Сыров возмутился из-за выставки «История российского дизайна» в Третьяковской галерее, и инициировал обращение в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Он пояснил, что пришел в музей со своей семнадцатилетней дочерью, а там шел фильм о жизни французской художницы XIX века Розы Бонер, которая была известной феминисткой и сторонницей однополой любви. Мужчина считает, что подобное, если и является халатностью, то на государственном уровне.

«Возмутило не только то, что на территории экспозиции, которая явно выходит за рамочки, ходят дети, вопросы вызвала сама уместность. Считаю, выставка неуместна в любом российском музее. Я воспринимают ее исключительно как политическую диверсию, это пропаганда гомосексуализма», — пояснил свою позицию Сыров.

В полицию за него обратились друзья из движения «Сорок сороков».

«Это православные патриоты, я попросил помочь с юридической поддержкой. На основании моего заявления они составили заявление в городское управление МВД и подали вчера утром», — рассказал Сыров.

В декабре прошлого года исполнительный директор в Национальном родительском комитете, психолог Юрий Оболонский заявил, что намерен отсудить у рэп-исполнителя Джигана миллион рублей из-за оскорбления детей, а также пропаганды гомосексуализма.

Позднее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что после новогодних каникул в Госдуму внесут законопроект, запрещающий показ в кино сцен с нетрадиционными отношениями и насилием. Она подчеркнула, что сегодня число угроз, распространяющихся в информационном пространстве, значительно увеличивается, что, в свою очередь, требует ужесточения наказания за публикацию в электронных, бумажных СМИ, а также в интернете материалов, которые побуждают детей к жестокости или другим деструктивным действиям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть