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Вдова Егора Летова опубликовала его неизданный трек из компиляции предновогодних стихов

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vk.com/go_letov

Вдова рок-музыканта Егора Летова Наталья Чумакова на официальной странице «ВКонтакте» группы «Гражданская оборона» опубликовала ранее неизданную песню музыканта, собранную из компиляции его предновогодних стихов 1983 года.

«В общем, вот кусочек альбома «Дождь в казарме»; как и многое из Посевов («Посев» — предшествующая «Гражданской обороне» группа Летова - Газета.Ru), это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — написала Чумакова.

Она призналась, что долгое время решалась обнародовать все имеющиеся у нее записи группы «Посев». По словам Чумаковой, основная сложность заключается в том, что некоторые катушки с музыкой не подписаны, а подобные произведения Летов при жизни своей жене «слушать не давал».

Егор Летов — российский поэт и музыкант, широко известен как лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Он умер в 2008 году в возрасте 43 лет, причиной гибели назвали сердечную недостаточность.

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