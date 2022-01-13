Эд Ширан начал строить свою погребальную камеру

Английский певец и композитор Эд Ширан в своей мини-деревне в Суффолке начал строить церковь, под которой будет склеп, где он должен быть захоронен после своей кончины. Об этом сообщает Daily Mail.

Внеконфессиональная церковь, которая должна стать местом для размышления и молитв у представителей разных религий будет находиться на территории его поместья стоимостью £3,7 млн. При этом сама погребальная камера будет около 4 квадратных метров по площади.

В здании будет вестибюль с винтовой лестницей, ведущей в небольшую галерею, и основное пространство для деятельности. Храм будет иметь свинцовую крышу, кремневые стены и витражи. Крыша имеет форму листа, и в первоначальных планах говорится, что дизайн отражает формы, знакомые всем. Это позволит каждому человеку интерпретировать ее символику по-своему, что отражает принцип ее многоцелевого и неконфессионального использования.

Ранее сообщалось, что песня Ширана «Shape of you» впервые в истории набрала 3 млрд прослушиваний на Spotify.