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Machine Gun Kelly сделал предложение актрисе Меган Фокс

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BondIt

Рэпер и актер Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. Видеороликом на своей странице в Instagram поделилась сама актриса.

«Каким-то образом полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж. <...> И точно так же, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала «да», — написала Фокс.

В октябре Фокс смогла достигнуть соглашения о разводе с Брайаном Остином Грином. Актриса подала на развод с актером Грином в ноябре 2020 года. У пары отсутствовал брачный контракт, в связи с чем бывшие супруги обязаны были поделить все, что нажито за 10 лет брака. При этом у Фокс и Грина трое общих детей. Оба родителя после расторжения брака смогут осуществлять опеку.

Ранее сообщалось, что актер Шон Пенн разведется с молодой женой через год после свадьбы.

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