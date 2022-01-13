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Легенда рок-н-ролла Ронни Спектор скончалась в возрасте 78 лет

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Depositphotos

Американская певица, участница популярного женского музыкального коллектива 1960-х годов Вероника Беннетт (более известная под псевдонимом Ронни Спектор) скончалась в возрасте 78 лет, сообщается на ее официальном сайте.

Спектор умерла в среду, 12 января, после непродолжительной борьбы с раком, сообщила ее семья. Других подробностей не приводится.

«Ронни прожила свою жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице. Она была преисполнена любви и благодарности», — сообщается в заявлении.

Ронни Спектор является одной из основательниц группы «The Ronettes» в 1961 году. Группа подписала контракт с продюсером Филом Спектором и выпустила ряд хитов 1960-х годов, включая «Be My Baby» и «Walking in the Rain». Журнал «Rolling Stone» включил Спектор в свой список «Ста величайших певцов всех времен», где она заняла 69 место.

26 декабря стало известно о смерти солистки герл-группы 1960-х годов The Marvelettes Ванды Янг.

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