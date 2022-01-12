Артиста Леонида Куравлева экстренно прооперировали в «Коммунарке» 11 января, сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Куравлев попал в больницу с пневмонией, также у него выявили дисфагию — нарушение глотательного акта, при котором прием пищи невозможен. 85-летнему Леониду Куравлеву провели операцию на желудке — после обследования пищевода и желудка врач приняла решение провести артисту гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. «Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича», — уточнил источник в медицинских кругах.

Операция прошла успешно, состояние Куравлева все еще оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Дышит актер самостоятельно — без аппарата искусственной вентиляции легких.

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали еще 5 января. Актер жил в одном из московских пансионатов для пожилых. Коронавирус у него не подтвердился.