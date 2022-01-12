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Елена Проклова рассказала о самочувствии после инсульта

Проклова после инсульта проходит терапию

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Актриса Елена Проклова в беседе с РИА «Новости» рассказала о самочувствии после инсульта.

По словам Прокловой, сейчас ей лучше, она проходит терапию.

10 января заслуженная артистка России Елена Проклова была госпитализирована с инсультом в Москве. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала инсульт. Позже Проклову перевели в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. «У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону», — объясняла артистка в беседе с «Газетой.Ru».

11 января Проклову перевели из реанимации в палату интенсивной терапии после стабилизации состояния.

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