Paramore выпустят новый альбом — впервые за пять лет

Американская рок-группа Paramore начала работу над шестым альбомом и собралась в студии впервые за пять лет. Об этом пишет Rolling Stone.

Paramore – группа, сформированная в 2003 году в Нэшвилле, штат Теннесси. Всего в дискографии пять альбомов, последний — «After Laughter» — вышел весной 2017 года. Paramore взяли перерыв после его выпуска. Вокалистка Хейли Уильямс и барабанщик Зак Фарро занялись сольными проектами.

В ноябре Хейли Уильямс сообщила фанатам, что вернется в Paramore. Трио впервые воссоединилось в студии в Нэшвилле, и певица призналась, что немного беспокоилась о том, как пойдут дела после их разлуки, но встреча прошла комфортно.

По словам Уильямс, главные приоритеты Paramore на данный момент — это попытки создавать новую для них музыку , оставаясь при этом верными своему звучанию.

«Я всегда жду момента, когда мы поймем, что у нас есть что-то новое, а не просто перепевать одно и то же», — сказала она.

Однако, некоторые вещи все же остались неизменными — больше акцента на гитаре, и «Зак должен вести себя как зверь за барабанами».