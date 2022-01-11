Авторы «Елок 8» оправдались за плагиат постера

Один из режиссеров фильма «Елки 8», актер Антон Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ответил на претензии норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала, уличившего съемочную группу в плагиате его работы.

Дирдал обнаружил, что постер «Елок 8» подозрительно похож на его фото 2015 года. По словам Богданова, присутствующего на плакате, разработкой постера занимался отдел, не относящийся к съемочной группе. «Нас всех по очереди фотографировали. Мы приезжали, нас фотографировали только лицо, а потом уже компьютерной графикой подставляли, потому что тело там точно не мое», — отметил он.

По его словам, для разработки афиши, как правило, обращаются в рекламное агентство или другие компании по разработке контента. «Потому что там же много всего: это надо и отфоткать, и отфотошопить надо, и подогнать, и цвета выбрать, и все это утвердить — дизайнерский отдел, маркетинговый отдел», — поделился Богданов.

Премьера фильма «Елки 8» состоялась 16 декабря 2021 года. Плагиат Стиг Ховард Дирдал заметил, когда картина вышла в Норвегии.