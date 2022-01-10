Зендея предостерегла людей с неустойчивой психикой от просмотра «Эйфории»

Актриса и модель Зендея в Instagram призвала с осторожностью смотреть сериал «Эйфория» с ее участием: она предположила, что некоторые сцены могут стать травмирующими для впечатлительной аудитории.

«Этот сезон, возможно, даже в большей степени, чем предыдущий, глубоко эмоционален и посвящен темам, которые могут быть тяжелыми для просмотра. Пожалуйста, смотрите его только в том случае, если вам комфортно», — посоветовала Зендея.

Она подчеркнула, что этот сериал рекомендован к просмотру только зрелым людям, которые уверены, что сюжет «Эйфории» не станет для них своеобразным триггером.

Сюжет сериала основан на историях подростков, которые борются с наркотической зависимостью и другими трудностями на этапе своего взросления.

Ранее Зендея выразила желание снять фильм про ЛГБТ-отношения темнокожих.